قمة ألمانية فرنسية بولندية لدعم أوكرانيا غدا

تعمل باريس وبرلين على تقريب الأوضاع بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني، أولاق شولتس في ظل اختلاف في الرؤى عن دعم أوكرانيا.

قمة ثلاثية لدعم ألمانيا وفرنسا

وكشف رئيس الوزراء البولندي، دونالد توسك، أن ماكرون سيسافر غدا الجمعة إلى برلين غداً الجمعة لحضور قمة ثلاثية تضم ألمانيا وفرنسا وبولندا، وسيكون الاجتماع الأول للرئيس الفرنسي مع المستشار الألماني منذ الحرب الكلامية بينهما نهاية فبراير الماضي، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

حرب كلامية بين فرنسا وألمانيا

ووجه ماكرون انتقادا ضمنيا لألمانيا لأنها مترددة في تسليم بعض الأسلحة الثقيلة لكييف، مطالبا حلفاء أوكرانيا بأن يرتقوا إلى مستوى التاريخي والتحلى بالشجاعة التي يتطلبها ذلك، واستقبلت ألمانيا هذا التصريح بجفاء، موجها نقد لفرنسا معتبرين أن مساعداتها لأوكرانيا لم تكن كافية.

محاولة تقريب فرنسية ألمانية

وشاركت أمس الأربعاء، وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر في اجتماع مجلس الوزراء الفرنسي في باريس، في الوقت الذي سارع وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان للترحيب بالعلاقة بين فرنسا وألمانيا في إشارة إلى توافق فرنسي ألماني في قضية الهجرة.

حرب أوكرانية مستمرة

في سياق مواز، أعلن رئيس الوزراء البولندي أن قادة بولندا وألمانيا وفرنسا سيجتمعون غداً الجمعة في برلين في قمة طارئة مخصصة لأوكرانيا التي تحارب ضد روسيا منذ 3 سنوات بدأت نهاية فبراير 2022 بعد إعلان روسيا دخول أوكرانيا لدعم انفصال 4 أقاليم أوكرانية أعلنت الانفصال عن أوكرانيا.