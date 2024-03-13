انتخابات روسيا 2024.. جمهورية لوغانسك تشارك لأول مرة في التصويت

انطلقت أمس انتخابات روسيا 2024 وفقًا للقانون الاتحادي الروسي، حيث بدأ الجنود الروس الموجودين في مهام عسكرية بالخارج في الإدلاء بأصواتهم.

الضباط والجنود يشاركوا في انتخابات روسيا 2024

وصوت ضباط وعناصر أطقم السفن القتالية والمساعدة من أساطيل البحر الأسود والمحيط الهادئ والأفراد العسكريون والمدنيون في مجموعة القوات التابعة للجيش الروسي والعاملة في الجمهورية العربية السورية في انتخابات روسيا 2024، وذلك في المركز التقني التابع للقوات البحرية الروسية في طرطوس السورية.

كما شارك جنود وحدات البنادق الآلية بجيش الأسلحة المشترك الـ36 التابع لمجموعة قوات الشرق بمنطقة العملية الخاصة، ومجموعة قوات الغرب في التصويت المبكر في انتخابات روسيا 2024.

وكان التصويت المبكر في انتخابات روسيا 2024 بدأ في 25 فبراير الماضي وسيستمر الاقتراع حتى غدًا 14 مارس.

جمهورية لوغانسك الشعبية تشارك لأول مرة في انتخابات روسيا 2024

كما شاركت جمهورية لوغانسك الشعبية، لأول مرة في الانتخابات وسيجري التصويت المبكر في مناطق معينة من الجمهورية باستخدام نماذج تصويت إضافية.

وتخوص المناطق الروسية الجديدة التي ضمتها روسيا بعد العملية العسكرية إلى انتخابات روسيا 2024 للمرة الأولى.

وتجرى انتخابات روسيا 2024 ويستمر التصويت لمدة 3 أيام في 15 و16 و17 مارس، لتصبح هذه أول انتخابات رئاسية في روسيا تستمر 3 أيام.

ويتنافس الرئيس الحالي فلاديمير بوتين مع نيكولاي خاريتونوف مرشح الحزب الشيوعي الروسي وفلاديسلاف دافانكوف مرشح حزب الناس الجدد وليونيد سلوتسكي مرشح الحزب الديمقراطي الليبرالي 5%.