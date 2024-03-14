لطمة كبرى على وجه تل أبيب.. العالم يتحد ضد الاحتلال الإسرائيلي (فيديو)

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «لطمة كبرى على وجه تل أبيب.. العالم يتحد ضد الاحتلال الإسرائيلي».

التعاطف الدولي الواهي مع إسرائيل

وأوضح التقرير أنّ التعاطف الدولي الواهي مع إسرائيل منذ بداية حربها الشرسة على قطاع غزة يتراجع يوما بعد يوم، مع انكشاف حقيقة مخططاتها المخبأة أسفل جعبتها السوداء، ليتحد العالم صغيره قبل كبيره مطالبا بوقف إطلاق النار ووضع حد للتوحش الإسرائيلي على القطاع المكلوم.

وأشار التقرير إلى أنّ ليلة سوداء جلبت على إسرائيل إدانة جماعية لكل انتهاكاتها في القطاع، فباتت مطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار أو الخروج من مظلة الدعم الدولي الذي أصبح عاجزا أمام ذلك التعنت.

وصف قطاع غزة بالمقبرة

ولفت التقرير إلى أنّ «يونيسف» بدورها وصفت قطاع غزة بـ«مقبرة للأطفال» مطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في القطاع، بالتزامن تصاعدت المطالب الدولية بضرورة وقف فوري لإطلاق النار في غزة حماية لأطفالها ولأكثر من مليون شخص وحقهم في الحياة والأرض.