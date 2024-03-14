بعد عرض مسلسل إمبراطورية ميم.. نجل خالد النبوي يوجه رسالة لوالده (فيديو)

نشر الفنان نور خالد النبوي فيديو ترفيهي جمع بينه وبين والده الفنان خالد النبوي، ضمن كواليس تصوير مسلسل إمبراطورية ميم، والذي يعرض حاليا ضمن الماراثون الرمضاني.

نور خالد النبوي يوجه رسالة لوالده

وقال نور خالد النبوي خلال الفيديو: «أتمنى علاقتنا في المسلسل متأثرش على علاقتنا في الحقيقة»، ليرد خالد النبوي «بردوا هترجع الساعة 12 ومافيش عربية»، ليرد عليه نور خالد النبوي مرة ثانية «أهوه ده اللي كنت خايف منه».

أحداث مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم مقتبس عن راوية إحسان عبد القدوس، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، ويشارك في بطولة العمل بجانب خالد النبوي، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج محمد سلامة.