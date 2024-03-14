«أطلق العنان لموهبتك».. مشروع جديد لاكتشاف الموهوبين في جامعة القاهرة

أعلن الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إطلاق الجامعة مشروع أطلق العنان لموهبتك، لاكتشاف الموهوبين والنوابغ من طلاب الكليات العملية لسنوات ما قبل التخرج بالجامعة ورعايتهم، ضمن الأهداف الاستراتيجية لجامعة القاهرة للتنمية المستدامة، والتحول لجامعات الجيل الخامس.

استهداف دراسة الواقع الحقيقى للإبداع

وأوضح أن المشروع يتضمن برنامجا سنويا مستمرا يجرى إعداده بهدف اختيار الطلاب وترشيحهم لبرامج الرعاية، ويتضمن الاكتشاف والتعرف، والتصنيف للطلبة الموهوبين، والتقويم والمتابعة للطلاب من خلال استخدام اختبارات ومقاييس الذكاء والإبداع والقدرات الخاصة.

استثمار وتوظيف العنصر البشري

وأشار رئيس جامعة إلى الأهداف الرئيسة للمشروع والتي تتمثل في دراسة الواقع الحقيقي للإبداع داخل الجامعة لتحقيق التنافسية والإنجاز والتقدم على مستوى الجامعات المصرية والعربية والعالمية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تعتمد على استثمار وتوظيف العنصر البشري والقوة الذاتية للمجتمع وتقوم على الابتكار والإبداع وتراعي الاعتبارات البيئية.

توفير قاعدة معلوماتية عن الموهوبين

وأضاف أن تنفيذ هذا المشروع يتم وفق عدة مراحل، حيث تتضمن المرحلة الأولى اكتشاف الطلاب الموهوبين والنابغين من خلال بطاقات الملاحظة المقننة داخل وخارج السكشن الصفي أو المعمل والمصنفة بناء على نظرية الذكاءات المتعددة.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية تتضمن إجراء التحليلات والمقارنات الإحصائية للبيانات واستخلاص النتائج وتحديد الموهوبين والنابغين بصورة نهائية، كما تتضمن المرحلة الثالثة تقديم برنامج إثرائي لتنمية مهارات الموهوبين من خلال تنظيم ورش عمل للتوعية بالتفكير الإبداعي والناقد والإيجابي وتعريفهم بالمهارات القيادية.

وقال الدكتور محمد سامي، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن مخرجات المشروع تتضمن توفير قاعدة معلوماتية عن الطلاب الموهوبين بكل كليات الجامعة، واقتراح نظم متابعة وتقويم للطلاب الموهوبين، وإعداد تقرير حول المشروع، وعقد مؤتمر علمي لنشر نتائج المشروع تحت عنوان «الموهبة والتنمية: مستقبلنا المشترك».