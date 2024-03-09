تعيين 18 مديرا ونائبا للمراكز الخدمية في كليات جامعة القاهرة

أصدر الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، قراراتٍ بتعيين 18 مديرا ونائبا لمراكز ووحدات خدمية وبحثية وطبية في عددٍ من كليات الجامعة.

ووجّه الدكتور محمد الخشت، القيادات الجامعية الجديدة بضرورة العمل بروح الفريق؛ للمساهمة في استمرار تقدم جامعة القاهرة، محددًا لهم عددًا من المهام ذات الأولوية في هذه المرحلة، التي تستهدف تنفيذ سياسات جامعات الجيل الخامس.

الخشت يتخذ قرارات التعيينات

واتخذ الدكتور محمد الخشت قرارات التعيينات لمديري كليات الجامعة وهي أولًا في كلية الآداب، تجديد تعيين الدكتورة إيمان محمد عبدالمنعم عامر قائمًا بأعمال مدير مركز البحوث والدراسات التاريخية، والدكتورة سحر محمد فتحي عبد العليم قائمًا بأعمال مدير مركز التراث الشعبي، والدكتورة خلود عبد الحفيظ محمد يعقوب قائمًا بأعمال مدير مركز الدراسات الأرمينية، وتعيين الدكتورة آمال حامد زيان نائبًا لمدير مركز البحوث والدراسات التاريخية، وتعيين الدكتورة عالية حشمت محمد قاسم نائبًا لمدير مركز الثقافة الإيبروأمريكية، وتعيين الدكتورة سامية حسين فهمي نائبًا لمدير مركز بحوث ونظم وخدمات المعلومات.

تعيينات في كليات الصيدلة والهندسة والتخطيط العمراني

واستكمل الخشت التعيينات في كلية الصيدلة، حيث عيّن الدكتورة مروة طارق محمود الركايبي قائمًا بأعمال مدير مركز التكنولوجيا الحيوية، وتعيين الدكتور محمد حبيب محمد حبيب نائبًا لمدير مركز التكنولوجيا الحيوية.

وفي كلية الهندسة تم تجديد تعيين الدكتور رباح يوسف عامر قائمًا بأعمال مدير بحوث الطاقة، وتجديد تعيين الدكتورة هبة أحمد حسن قائمًا بأعمال مدير مركز تطوير البرمجيات المتقدمة واستشارات الهندسة الطبية.

وفي كلية الدراسات الافريقية العليا، تم تعيين الدكتور أحمد أمل محمد أمام قائمًا بأعمال مدير مركز دراسات حوض النيل، وتعيين الدكتور محمد جلال حسين محمد نائبًا لمدير مركز تنمية الموارد الطبيعية والبشرية.

وفي كلية التخطيط الإقليمي والعمراني، تم تعيين الدكتورة صفاء أحمد غنيم مديرًا لمركز العمران الإفريقي، وتعيين الدكتورة هبه نبيل عبد الحميد قائمًا بأعمال مدير مركز استشارات البحوث والدراسات العمرانية.

وفي المعهد القومي لعلوم الليزر، تم تعيين الدكتور محمد سليمان عبد الستار خاطر قائمًا بأعمال مدير مركز تكنولوجيا الليزر، وتعيين الدكتور هيثم سمير عبد القادر أحمد محرم نائبًا لمدير مركز الليزر الطبي.

كما شملت القرارات، تعيين الدكتور أحمد رمضان محمد على قائمًا بأعمال مدير وحدة تشخيص وعلاج الكبد البلهارسي بكلية الطب، وتعيين الدكتورة سالي سعد عبد الفتاح قاسم قائمًا بأعمال مدير مركز تكنولوجيا المعلومات لذوي الاحتياجات البصرية والسمعية بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.