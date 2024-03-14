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«القاهرة الإخبارية»: روسيا تستدعي سفير النمسا في موسكو على خلفية أفعال بلاده

كتب:

يارا أشرف
12:44 م | الخميس 14 مارس 2024
روسيا

روسيا

قررت روسيا استدعاء سفير النمسا لدى موسكو على خلفية أفعال بلاده، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

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بقلم يارا أشرف