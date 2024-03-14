«القاهرة الإخبارية»: روسيا تستدعي سفير النمسا في موسكو على خلفية أفعال بلاده كتب: يارا أشرف 12:44 م | الخميس 14 مارس 2024 روسيا قررت روسيا استدعاء سفير النمسا لدى موسكو على خلفية أفعال بلاده، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: مصر تتسلم 63 ألف طن قمح من روسيا عبر ميناء دمياط البحري روسيا تحذر من تصعيد الحرب في أوكرانيا: الغرب يدفع العالم نحو الهاوية المستشار الألماني: لن نزود أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى في حربها ضد روسيا روسيا تحبط محاولة أوكرانية لاستهداف منطقتي بيلجورود وكورسك روسيا سفير النمسا موسكو القاهرة الإخبارية بقلم يارا أشرف