مصر تتسلم 63 ألف طن قمح من روسيا عبر ميناء دمياط البحري

أعلنت هيئة ميناء دمياط أنَّ الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 10 سفن، بينما غادرت 10 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 41 سفينة، منها السفينة «MAHA ROOS» والتي ترفع علم الهند ويبلغ طولها 225 مترًا وعرضها 33 مترًا القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ63 ألف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.

توافر السلع الاستراتيجية

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة وتأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 26030 طنا تشمل 1280 طن ملح معبأ و237 طن علف بنجر و3120 طن رمل و5308 طن جبس معبأ و7700 طن يوريا و8385 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 50761 طنا تشمل 18525 طن قمح و8725 طن خردة و5313 طن حديد و4800 طن زيت طعام و3100 ذرة و6790 طن سكر و3508 فول صويا، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1259 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 1123 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2703 حاوية مكافئة.

رصيد صومعة الحبوب والغلال

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 53065 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 90094 طنًا، كما غادر 3 قطارات بحمولة إجمالية 3676 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكفر الشيخ وبنى سويف، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 4970 شاحنة.