أفضل دعاء قبل الإفطار في رمضان.. ردده الآن

قبل الإفطار يكثر المسلمين من الدعاء، حيث تزداد البركة في شهر رمضان المبارك، فهو شهر الصيام والصلاة ويستحب فيه الدعاء فدعوة الصائم لا ترد، فيرغب المسلم في ترديد أفضل دعاء قبل الإفطار في رمضان ذلك الوقت المستحب قبل أذان المغرب.

أفضل دعاء قبل الإفطار في رمضان

وحول أفضل دعاء قبل الإفطار في رمضان، لا توجد صيغة محددة لهذا الدعاء بحسب دار الإفتاء، ولكن هناك بعض الأدعية التي يمكن أن تكون أفضل دعاء قبل الإفطار في رمضان، ويمكن للمسلم ترديد على سبيل المثال:

«اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي ذنوبي».

«اللهم إني أعوذ بك من العجز، والكسل، والجبن، والهرم، والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات»

«اللهم أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك».

«اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ودعاء لا يسمع، ونفس لا تشبع، اللهم إني أعوذ بك من هؤلاء الأربع».

«اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا».