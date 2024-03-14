دعاء فجر الرابع من رمضان.. ردده الآن

دعاء فجر الرابع من رمضان 2024، ذلك الشهر الذي يستحب فيه الدعاء ويكون فرصة للمسلم للتقرب من الله والطاعة لأن الدعاء من الأعمال المستحبة في شهر رمضان فالدعاء عبادة.

دعاء فجر الرابع من رمضان

وحول دعاء فجر الرابع من رمضان يوجد عده صيغ منها على سبيل المثال:

- اللهم في فجر اليوم الرابع من رمضان وفي هذا اليوم ومع نداء الحق بلغنا ما نودّ واجعل لنا دعوة لا ترد وهب لنا رزقاً لا يُعد وافتح لنا باباً في الجنة لا يُسد.

- اللّهُمَّ افْتَحْ لي فيهِ أبوابَ الجِنان، وَأغلِقْ عَنَّي فيهِ أبوابَ النِّيرانِ، وَوَفِّقْني فيهِ لِتِلاوَةِ القُرانِ يامُنْزِلَ السَّكينَةِ في قُلُوبِ المؤمنين.

- اللهم اجعل ابواب الجنة تفتح لنا وقلوب الناس ترتاح لنا وكل حسنة تتضاعف لنا وكل خير في الدنيا يوهب لنا

- اَللّهُمَّ قَوِّني فيهِ عَلى اِقامَةِ اَمْرِكَ، وَاَذِقْني فيهِ حَلاوَةَ ذِكْرِكَ وَاَوْزِعْني فيهِ لِأَدآءِ شُكْرِكَ بِكَرَمِكَ، وَاحْفَظْني فيهِ بِحِفْظِكَ وَسَتْرِكَ، يا اَبْصَرَ النَّاظِرينَ.

- اللهم أنت الرَّحيم الذي فاض على الوجود إحسانُك، وأنت الغفور الذي شَمِلَ كل شيء غفرانك، وأنت الغني الذي فاض على العباد جودُك وكرمُك، وأنت النُّور الذي أضاء الكون بنور وجهك وعظمتك، اللهم افتح لنا في هذِه اللحظة مغاليقَ الأبواب وهيِّئْ لنا خيرَ الأسباب.

- اللهم ارزقني فيه رحمة الأيتام، وإطعام الطعام، وإِفشاء السلام، وارزقني فيه صحبة الكرام و مجانبة اللئام، بطولك يا أمل الآملين.