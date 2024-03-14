دعاء قبل الإفطار في رمضان مكتوب.. اللهم اغفر لي ذنوبي

شهر رمضان من خير شهور العام، وفيه يحرص العباد على الاجتهاد في العبادة وطاعة الله سبحانه وتعالى لاسيما الدعاء، والبعض يهتم بمعرفة دعاء قبل الإفطار في رمضان مكتوب نظرا لكون هذه الساعة من الساعات التي يتوقع انها ساعة استجابة للدعاء.

دعاء قبل الإفطار في رمضان مكتوب

وعن دعاء قبل الإفطار في رمضان مكتوب، فإن الدعاء من العبادات المستحبة خلال شهر رمضان، فهو شهر الخير والبركة، وفيه العديد من النفحات، ويحرص العديد من المواطنين على الإكثار من الدعاء، بهدف استجابة الدعاء، وهناك ساعات خلال اليوم في رمضان من المرجح أنها تكون ساعة إجابة لكل دعاء يدعي به العبد

ولا يوجد دعاء قبل الإفطار في رمضان مكتوب محدد أو مأثور على العبد أن يحرص على ترديده بشكل مستمر، بل يمكن أن يردد العبد أيا من الأدعية التي يحب ويفضل، ويمكن أن يحادث ربه بما يخطر على باله وقلبه، وهناك العديد من الأدعية التي يمكن الاستعانة بها في هذا الإطار منها على سبيل المثال لا الحصر:

- اللهمَّ إني أسألكَ برحمتكَ التي وَسِعَتْ كلَّ شيٍء أن تغفرَ لي ذنوبي

- اللهم اسكب في قلوبنا السعادة والطمأنينة، واجعلنا من أسعد عبادك.

دعاء قبل الإفطار

وهناك العديد من الأدعية التي يمكن الاستعانة بها ضمن دعاء قبل الإفطار في رمضان مكتوب ، فهناك الكثير من الأدعية التي يمكن الاستعانة بها ضمن هذا الإطار، كما أن الساعة التي تسبق الإفطار هي من الساعات المباركة في اليوم، وتكون نسبة استجابة الدعاء خلالها أكبر.

وهناك بعض الأدعية المستحب الاستعانة بها ضمن دعاء قبل الإفطار في رمضان مكتوب، منها على سبيل المثال:

- (نَقِّ قَلْبِي مِنَ الخَطَايَا، كما نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَبَاعِدْ بَيْنِي وبيْنَ خَطَايَايَ، كما بَاعَدْتَ بيْنَ المَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ فإنِّي أَعُوذُ بكَ مِنَ الكَسَلِ، وَالْهَرَمِ، وَالْمَأْثَمِ، وَالْمَغْرَمِ)

- (اللهمَّ بعلْمِك الغيبِ، وقدْرتِك على الخلقِ أحْيِني ما علمتَ الحياةَ خيرًا لي، وتوفَّني إذا علِمْتَ الوفاةَ خيرًا لي. اللهمَّ وأسألُك خشيتَك في الغيبِ والشهادةِ، وأسألُك كلمةَ الإخلاصِ في الرضا والغضبِ، وأسألُك القصدَ في الفقرِ والغنى، وأسألُك نعيمًا لا ينفدُ).