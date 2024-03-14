متى تكون صلاة التهجد وفضلها ودعائها؟.. علي جمعة يوضح

صلاة التهجد هي صلاة ليلية يؤديها المسلم بعد صلاة العشاء وحتى طلوع الفجر، كما أنها تسمى أيضا صلاة الليل أو صلاة القيام، وقيام الليل، وهي صلاة لها فضل كبير ومتعدد، فهي من الصلوات المحببة إلى الله والمستحبة للمسلمين ويبحث كثير من الناس عن متى تكون صلاة التهجد وفضلها ودعائها؟، وهذا ما نجيب عليه في السطور التالية.

متى تكون صلاة التهجد؟

وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، في فيديو له يتحدث فيه عن صلاة التهجد تُصلي خلال الليل بعد صلاة العشاء وحتى قبيل صلاة الفجر. فضل صلاة التهجد عظيم، حيث أنها من أفضل الصلوات بعد الصلوات المفروضة، وقد ذكر في الحديث النبوي أن الله ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، ويقول: «من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له».

فضل صلاة التهجد

وأضاف جمعة خلال حديثه عن متى تكون صلاة التهجد وفضلها ودعائها، أن فضل صلاة التهجد كبير ومتعدد، فهي من الصلوات المحببة إلى الله والمستحبة للمسلمين من فضائلها:

قربة إلى الله: صلاة التهجد تعبر عن اقتراب المصلي من الله وتعبيره عن حبه وتواصله معه في الساعات الأخيرة من الليل.

طلب المغفرة: في هذه الصلاة، يتضرع المسلم لله بطلب المغفرة لذنوبه وخطاياه، مما يزيد من قربه من الله وتسهم في تطهير النفس.

تحقيق الأمنيات: يُعتبر وقت صلاة التهجد من أوقات استجابة الدعاء، فالمصلي يمكنه أن يدعو الله بما يريد من خير في الدنيا والآخرة.

تقوية العلاقة بالله: صلاة التهجد تعزز الروحانية وتقوي العلاقة بين العبد وربه، وتزيد من الايمان واليقين.

حصول السكينة والطمأنينة: قضاء الوقت في الخضوع والخشوع في صلاة التهجد يساهم في تهدئة النفس والحصول على السكينة والطمأنينة.

دعاء صلاة التهجد

ولفت مفتي الجمهورية الأسبق خلال حديثه عن متى تكون صلاة التهجد وفضلها ودعائها، إلى أن دعاء صلاة التهجد يختلف باختلاف الظروف والحاجات الشخصية، حيث يمكن للمصلي أن يدعو بما يريد من خير في الدنيا والآخرة، وأن يطلب المغفرة والرحمة والهداية والتوفيق، لافتا إلى أن فضل صلاة التهجد كبير ومتعدد، فهي من الصلوات المحببة إلى الله والمستحبة للمسلمين.