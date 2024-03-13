الفرق بين صلاة التهجد وقيام الليل.. «الإفتاء» توضح (فيديو)

أوضحت دار الإفتاء المصرية، الفرق بين صلاة التهجد وقيام الليل، إذ يرغب بعض المسلمين في التفريق بينهم، ولذلك أوضحت الإفتاء الفرق بينهم؛ تيسيرا على المسلمين الراغبين في معرفة أمور وأحكام دينهم.

الفرق بين صلاة التهجد وقيام الليل

قال الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في حديثه عن الفرق بين صلاة التهجد وقيام الليل، إن قيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء، وهو بداية قيام الليل، وينتهي بآذان الفجر.

وأضاف «وسام» عبر مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية عبر قناتها على موقع «يوتيوب» في إجابته عن الفرق بين صلاة التهجد وقيام الليل، أن قيام الليل متاح وقتها من بعد العشاء إلى آذان الفجر.

تعرف على الفرق بين صلاة التهجد وقيام الليل

واستكمل أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في توضيح الفرق بين صلاة التهجد وقيام الليل، أنه إذا نام العبد بعد صلاة العشاء، ثم استيقظ فهذا يسمونه تهجدًا.

وأوضح، في حديثه عن الفرق بين صلاة التهجد وقيام الليل، أن التهجد من ضمن القيام، ولكنه أخص قليلا أي بعد نوم، أي نوم بعد العشاء ثم الاستيقاظ للعشاء، فيكون في هذه الحالة تهجدًا، وهو من قيام الليل أيضا في هذه الفترة من بعد العشاء إلى أذان الفجر، وأفضل وقت في هذه المدة هو الثلث الأخير من الليل.

ولمعرفة الثلث الأخير من الليل، قال «وسام» إنه يكون من خلال قسمة الوقت ما بين المغرب إلى الفجر على 3، ويتبين في هذه الحالة الثلث الأول من الثاني من الثالث.