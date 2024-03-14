هشام عز العرب بعد أسبوع من تحرير سعر الصرف: «إحنا على الطريق السليم»

قال هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، «مصر CIB»، بعد أسبوع من تحرير تحرير سعر الصرف: أقدر أقول إحنا على الطريق السليم، بشرط استمرار توافر السيولة بيع أو شراء.

سعر الدولار العادل

وأضاف هشام عز العرب عبر حسابه على موقع «إكس»: أما السعر يطلع أو ينزل «ده مش هدف في حد ذاته»، هيطلع وهينزل طبقا للعرض والطلب، ومازال الوقت مبكرا للتحدث عن سعر الدولار العادل.

السيولة الدولارية

وشدد: «الإصلاح طريق بدأنا خطواته الأولى بنجاح ولكنه مازال في بدايته، ولكن خليني أقول إن أول مقياس للنجاح تحقق بتوفر السيولة في مساراتها الشرعية سوق صرف واحد، ويتبقى الهدف الأسمى لاستقرار حياة الدول والشعوب، هو استهداف التضخم وده هينجح في الأساس من خلال السيطرة على الاقتراض والعجز الكلي للموازنة العامة، ده وقت تخفيض الدين العام وتصفية حساب السحب على المكشوف لدى المركزي».