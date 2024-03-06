«زراعة حماة الوطن»: تحرير سعر الجنيه يسهم في جذب الاستثمارات الكبيرة

قال المهندس محمد الجمال، رئيس لجنة الزراعة والإنتاج الحيواني بحزب حماة الوطن، إن القرارات التي اتخذها البنك المركزي الخاصة بتحرير سعر الصرف وتركه لآليات العرض والطلب جاءت في توقيت مهم جدا، للقضاء بشكل نهائي على السوق السوداء للدولار بعد قيام الدولة لسد الفجوة الدولارية التي كانت موجودة.

طرح مبادرات تمويل للقطاع الزراعي

وأضاف، أن هذا التوجه سيدعم استقطاب رؤوس أموال أجنبية للاستثمار في السوق المصري، سواء في القطاع الزراعي والإنتاج الحيواني، أو باقي القطاعات الاقتصادية المختلفة، لأن أي مستثمر لن يعمل في دولة فيها سعرين للدولار، وهذا يعد خللا اقتصاديا، والحمد لله تم حلها بهذا القرار وتدبير الدولار بالبنوك.

وأشار «الجمال» إلى ضرورة قيام البنك المركزي بطرح مبادرات تمويل للقطاع الزراعي والإنتاج الحيواني بسعر فائدة مخفضة، حتى تنمو هذه المنظومة وتزدهر، لأن هدف رفع سعر الفائدة هو الحد من معدلات التضخم في السوق، وليس التأثير على حركة الإنتاج والنمو الاقتصادي في مصر.

توفير مستلزمات الإنتاج

وأكد «الجمال»، أن تدبير العملة للإفراج عن مستلزمات الإنتاج من أعلاف وغيرها من الجمارك سيكون له تأثير جيد في خفض الأسعار بشكل تدريجي في اللحوم للمواطنين خلال الفترة المقبة .