حزب الحركة الوطنية ينظم فعالية «رمضان يجمعنا» بمحافظة الجيزة (صور)

نظم الدكتور محمد مجدي، أمين عام حزب الحركة الوطنية المصرية بمحافظة الجيزة، فعالية «رمضان يجمعنا»، والتي أقيمت بمنطقة إمبابة بمشاركة شباب الحزب بالمحافظة، واستمرت الفعالية نحو 5 ساعات متواصلة، حيث بدأت بتوزيع عدد كبير من «كرتونة رمضان» على المواطنين مجانا، في ظل أجواء غاية في التنظيم والاستقرار بالتعاون مع رؤساء الأحياء وأقسام الشرطة التابعة لمنطقة إمبابة.

رمضان يجمعنا

وأعرب «مجدي»، عن سعادته بنجاح فعالية «رمضان يجمعنا»، موضحا أن رسم الابتسامة على وجوه المواطنين هو الهدف الأساسي من إقامة تلك الفعالية، موجهًا بالشكر لكل من ساهم بمجهودته في التنسيق والتنفيذ حتى تقام الفعالية بهذه الشكل الحضاري الجميل، مهنئا أهالي إمبابة وجميع أحياء ومناطق محافظة الجيزة بحلول شهر رمضان المعظم.

الدور المجتمعي

وأوضح أمين عام حزب الحركة الوطنية المصرية بمحافظة الجيزة، أن الدور المجتمعي للأمانة العامة لحزب الحركة الوطنية المصرية بالجيزة مستمر في العطاء، خاصة أن طاقة الشباب هي المحرك الأساسي لكل ما تنجزه تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورعاية اللواء رؤوف السيد علي، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية.