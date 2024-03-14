«برلمانية»: الشركة المتحدة تقدم ملحمة درامية لتصحيح المفاهيم في رمضان

قالت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن حزب الحرية المصري، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقدم وجبة درامية متميزة خلال شهر رمضان المبارك، تساهم في لم شمل الأسرة المصرية أمام الشاشة الصغيرة، من خلال محتوي درامي اجتماعي وتاريخي وكوميدي، يستهدف شرائح مختلفة من المشاهدين.

دور القوة الناعمة

وأضافت النائبة أمل سلامة أن الدراما تعد إحدى أذرع القوة الناعمة، لما لها من دور مهم في توصيل الأفكار والمعلومات وتغيير السلوكيات للأسرة والمجتمع، فضلا عن تنشئة الأطفال وتصحيح المفاهيم المغلوطة من خلال ما تعرضه من نماذج وتجارب متميزة، لها تأثير بالغ الأهمية في تشكيل اتجاهات الرأي العام تجاه القضايا الأسرة والاجتماعية.

إشادة بمسلسل الحشاشين

وأكدت النائبة أمل سلامة أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تقدم ملحمة درامية، بمشاركة نخبة متميزة من كبار النجوم في الأعمال الدرامية المختلفة، موضحة أن تلك المسلسلات تساهم في تنمية الوعي العام لدي المواطنين، تجاه القضايا المختلفة، ومن بينها مسلسل الحشاشين الذي يركز بشكل أساسي علي نشأة الأفكار والجماعات المتطرفة، وامتداداتها علي مدار مئات السنين، والتي تعتمد أفكارها علي استغلال الدين كوسيلة للاستيلاء علي السلطة.

المتحدة رائدة في مجال الدراما

وأوضحت النائبة أمل سلامة أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إحدى الشركات الكبري الرائدة في مجال الدراما والبرامج، التي تقدم محتوى دراميا يليق بتاريخ مصر وحضارتها، التي كان لها السبق والريادة في الأعمال الفنية =، التي تساهم في تنمية الوعي العام، وترسيخ الهوية الوطنية، وتعريف المواطنين بقضايا حقوق الإنسان، بما يحافظ على الأسرة والمجتمع.