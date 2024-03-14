السيسي خلال تفقده الأكاديمية العسكرية: أي بناء دون تطوير الإنسان يظل منقوصا

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الأكاديمية العسكرية المصرية يرافقه خلالها الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات وزير الدفاع والفريق أسامة عسكر رئيس أركان القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة.

وقال الرئيس، موجهًا حديثه لطلبة الأكاديمية العسكرية، إنه حريص على لقاء الدفعات الجديدة من طلبة الأكاديمية العسكرية كل عام، بعد نهاية التدريب المركز، كما هنأ الطلبة بقدوم شهر رمضان الكريم.

أضاف الرئيس في كلمته: «مطمئن للغاية على الجهد والأسلوب الذي يحدث على أرض مصر، الجهد الكبير في تطوير البنية التحتية يجعل مصر تنطلق لآفاق أفضل في كل الاتجاهات، واللي بنكثف جهدنا فيه الإنسان وهو أهم ما في الموضوع، ومهما بنينا من مؤسسات إذا لم يكن هناك تطوير حقيقي للإنسان سوف يبقى منقوص».

وتابع: «الدولة المصرية مهتمة بالجهد والبرامج والمتابعة الدقيقة ويا ترى نتايجه واصلة فيه، وعملية التطوير مستمرة لا تتوقف ولو توقفنا بنخالف الواقع في العالم»، مشيرا إلى وجود قطاعات كثيرة في الأكاديمية وفي الموقع الجديد ستكون قطاعات أكبر، الهدف انتقاء أفضل العناصر قادر يقود الدولة لآفاق أرحب، وبناء للشخصية تكون متزنة للغاية.

من جهته، صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس شاهد الطلبة وتدريباتهم وأشاد بالمستوى الراقي الذي يتمتع به الطلبة من قدرات رياضية عالية وثقة بالنفس.