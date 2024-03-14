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الجريدة الرسمية تنشر قرارا جديدا للرئيس السيسي بشأن جواز السفر

كتب:

أسماء زايد
11:28 ص | الخميس 14 مارس 2024
جواز السفر .. أرشيفية

جواز السفر .. أرشيفية

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر، والذي نص على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة رقم 8 من القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر، النص الآتي:

مادة (8) فقرة أولى

يعين بقرار من وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية شكل جواز السفر، ومدة صلاحيته، ومواصفاته، وقيمة الرسم الذي يحصل عنه، بما لا يجاوز ألف جنيه، وذلك بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

- يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

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