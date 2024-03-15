الفصائل الفلسطينية: نحمل إدارة بايدن مسؤولية جرائم الاحتلال الإسرائيلي

أكدت الفصائل الفلسطينية، أنها تحمل إدارة بايدن مسؤولية مجازر الاحتلال الإسرائيلي، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأشارت الفصائل إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب المجازر والإبادة ضد الشعب الأعزل في غزة، مؤكدة أن المجتكع الدولي فشل في اتخاذ إجراءات ضد الاحتلال.

وأضافت: «ندعو الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، للتدخل لوقف إبادة الفلسطينيين واتخاذ إجراءات لإدخال المساعدات لقطاع غزة».