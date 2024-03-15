سماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف كتب: نرمين عفيفي 02:55 ص | الجمعة 15 مارس 2024 الحرب الروسية الأوكرانية أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها بسماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: رئيس وزراء أوكرانيا يدعو الدول الغربية لتحويل أصول روسية المجمدة إلى كييف «الدفاع الروسية»: إسقاط 47 مسيرة أوكرانية.. وخسائر كييف 7 آلاف جندي دوي انفجارين في كييف وأوديسا.. ومسيرات أوكرانية تستهدف طائرة حربية روسية سلاح الجو الأوكراني: مسيرات تتحرك فوق منطقة كييف في اتجاه منطقة جيتوميتر كييف انفجارات بقلم نرمين عفيفي