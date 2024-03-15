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دراما المتحدة

سماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف

كتب:

نرمين عفيفي
02:55 ص | الجمعة 15 مارس 2024
الحرب الروسية الأوكرانية

الحرب الروسية الأوكرانية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها بسماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف.

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بقلم نرمين عفيفي