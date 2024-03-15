قوات الاحتلال تقتحم يطا بالضفة الغربية كتب: نرمين عفيفي 03:40 ص | الجمعة 15 مارس 2024 جيش الاحتلال الإسرائيلي قالت وسائل إعلام فلسطينية إن قوات الاحتلال تقتحم يطا بالضفة الغربية، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: حزب الله: استهدفنا مجموعة من جنود الاحتلال الإسرائيلي داخل موقع بياض بليدا حزب الله: استهدفنا مجموعة من جنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع الراهب الفصائل الفلسطينية: نحمل إدارة بايدن مسؤولية جرائم الاحتلال الإسرائيلي قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة طولكرم بالضفة الغربية الاحتلال الضفة الغربية بقلم نرمين عفيفي