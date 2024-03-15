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دراما المتحدة

قوات الاحتلال تقتحم يطا بالضفة الغربية

كتب:

نرمين عفيفي
03:40 ص | الجمعة 15 مارس 2024
جيش الاحتلال الإسرائيلي

جيش الاحتلال الإسرائيلي

قالت وسائل إعلام فلسطينية إن قوات الاحتلال تقتحم يطا بالضفة الغربية، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

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