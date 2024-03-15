حزب نتنياهو يرد على تصريحات زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ تشاك شومر.. ماذا قال؟

وجه زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، انتقادات حادة لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ما أدى إلى تصاعد المواقف المنددة بهذه التصريحات، بحسب ما ذكرته شبكة «سي إن إن».

تشاك شومر: نتنياهو عقبة كبيرة أمام السلام

وفي خطابه أمام المجلس، أدلى تشاك شومر بتصريح يقول فيه إن نتنياهو يشكل «عقبة كبيرة أمام السلام»، وأنه غالباً ما يستجيب لمطالب المتطرفين.

وتشاك شومر اعتبر أن وزيري المالية والأمن القومي زادا من التوتر والعنف في الاحتلال الإسرائيلي، ورغم أنه اعتبر طردهما من الحكومة خطوة إيجابية، إلا أنه استبعد حدوث ذلك.

غليان داخل الاحتلال بسبب تصريحات تشاك شومر

ومن جانبه، انتقد حزب الليكود الإسرائيلي تشاك شومر، بعد تصريحاته عن نتنياهو: «الاحتلال الإسرائيلي ليست جمهورية موز، ونتنياهو يتبنى سياسة حازمة تحظى بدعم واسع من شعب الاحتلال».

ورد رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت على تصريحات شومر قائلاً: «بغض النظر عن اتجاهاتنا السياسية، نحن نعارض بشدة التدخل السياسي الخارجي في الشؤون الداخلية للاحتلال الإسرائيلي، حيث إننا لسنا جمهورية موز».

ووفقًا لمصدر دبلوماسي، علق على تصريحات شومر قائلًا: «تعبر تصريحات شومر عن مشاعره الصادقة، لكنها تفتقر إلى التفكير الاستراتيجي.

وأضاف المصدر الدبلوماسي: «شومر يعتبر صديقًا حميمًا ومهتمًا بالاحتلال الإسرائيلي، ولكن ليس لديه الحق في التدخل في شؤون الاحتلال».