3 قتلى وعشرات المصابين في إعصار عنيف اجتاح ولاية أمريكية (فيديو)

لقي على الأقل ثلاثة أشخاص حتفهم وأصيب العشرات جراء إعصار عنيف اجتاح ولاية إنديانا الأمريكية، بحسب ما ذكرته قناة «إي بي سي» الأمريكية.

8 أعاصير في 7 ولايات مختلفة

وذكر تلفزيون «إي بي سي»، نقلاً عن هيئة الأرصاد الجوية، أنه جرى تسجيل ثمانية أعاصير مساء يوم الخميس في سبع ولايات مختلفة في البلاد.

ووفقًا لهيئة الأرصاد الجوية الوطنية، غطى الإعصار شريطًا من الولايات المتحدة من شمال شرق تكساس عبر أجزاء من أركنساس وحتى أوهايو مساء يوم الخميس.

حتى الآن، لم يُعرف عدد الضحايا الذين يعتقد أنهم تحت الأنقاض، وذلك بسبب استمرار عمليات الإنقاذ.