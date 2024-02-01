ختام فعاليات التدريب المصري الهندي المشترك «إعصار -2»

اختتمت فعاليات التدريب المصري الهندي المشترك «إعصار -2»، والذي نفذته عناصر من القوات الخاصة المصرية من الصاعقة والمظلات مع القوات الخاصة الهندية، واستمر لعدة أيام بميادين التدريب القتالي لقوات الصاعقة بجمهورية مصر العربية.

تضمنت المرحلة الختامية للتدريب تنفيذ عملية اقتحام بؤرة إرهابية داخل مدينة سكنية باستخدام المروحيات؛ حيث تم تحرير الرهائن والقبض على العناصر الإرهابية , كما تم تنفيذ عدداً من الرمايات غير النمطية، والتي أظهرت المستوى الراقي والمهارات الفنية العالية التي وصلت إليها العناصر المشاركة وقدرتها على تنفيذ كافة المهام التي توكل إليها بكفاءة واقتدار.

وألقى اللواء أركان حرب محمد أبو الفتوح قائد قوات الصاعقة كلمة نقل خلالها تحيات الفريق أول محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للقوات المشاركة، مشيراً إلى أهمية التدريب في نقل وتبادل الخبرات والتعرف على أحدث التكتيكات القتالية لكلا الجانبين.

من جانبه أشاد السفير الهندي بالقاهرة بالمستوى المتميز للعلاقات المصرية الهندية والاحترافية التي ظهرت عليها القوات المشاركة أثناء تنفيذ المرحلة الختامية للتدريب.

يأتي ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على تبادل الخبرات التدريبية وتعزيز أواصر التعاون العسكري مع الدول الشقيقة والصديقة.