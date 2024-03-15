6 حالات احذر فيها تناول التمر الهندي.. مخاطر بالجملة

التمر الهندي من المشروبات الرمضانية الغنية بالعناصر الغذائية المهمة، ويحب الكثير من الناس تناوله على الإفطار بعد ساعات طويلة من الصيام، وبرغم احتوائه على فوائد عديدة للجسم إلا أنه هناك حالات احذر فيها تناول التمر الهندي إذ إنه يؤثر على وظائف الجسم ويعمل على زيادة مستويات السكر في الدم.

حالات احذر فيها تناول التمر الهندي

يحتوي التمر الهندي على نسبة عالية من السعرات الحرارية، خاصةً البودرة أو الصناعي كما يحتوي على مواد صناعية يمكن أن تتسبب في الكثير من المشكلات الصحية، خاصةً في شهر رمضان، وهو ما أكدته مروة شعير، أستاذ مساعد الأغذية الخاصة والتغذية بمعهد بحوث تكنولوجيا التغذية، خلال حديثها لـ«الوطن»، إذ أوضحت أنه يسبب أضرارًا على الكبد والكلى بعد ساعات الصيام، وهناك خطورة على فئات معينة عند تناوله.

فئات ممنوعة من تناول التمر الهندي

وأضافت أنه يجب الامتناع عن تناول التمر الهندي في الحالات التالية:

من يعانون من اضطرابات الجهاز الهضمي

التمر يحتوي على نسبة عالية من الألياف، التي تسبب عسر الهضم والانتفاخ، وخاصةً للمصابون بالإسهال أو الإمساك، مما قد يسبب حرقة المعدة.

المصابون بحصوات الكلى

لا يحبذ تناوله في حالة الإصابة بأحد أمراض الكلى، خاصةً المصابون بحصوات، إذ أنه يؤثر سلبًا على صحة الكليتين، نتيجة احتواء التمر الهندي على كمية كبيرة من البوتاسيوم.

اضطرابات الجهاز العصبي

يعمل التمر الهندي على الأرق والقلق، لاحتوائه على مكسبات لون وطعم

الحوامل والمرضعات

من ضمن حالات احذر فيها تناول التمر الهندي لأن به مركبات تعمل على تثبيط إنتاج البروجسترون، ممت يسبب اضطرابات المعدة والامساك.

مرضى السكر

التمر الهندي الصناعي يعمل على زيادة مستويات السكر في الجسم، والتمر الهندي العادي المضاف إليه كميات من السكر، يعمل على انخفاض كبير في مستوى الجلوكوز، مما يؤدي إلى نقص نسبة السكر في الدم والشعور بهبوط حاد في مستويات السكر.

وأكدت أن الأشخاص الذين لا يعانون من الأمراض، يجب أن يتناولوه بكميات معتدلة، مع عدم الإفراط في تناوله، موضحة أنه يجب الابتعاد عن التمر الهندي الذي يحتوي على ألوان صناعية، ويجب الاعتماد على الأنواع الطبيعية غير الضارة.

طريقة عمل التمر الهندي الطبيعي

على خطى الشيف نجلاء الشرشابي:

المقادير

تمر هندي طبيعي.

ربع كيلو من السكر.

3 لترات ماء.

طريقة عمل التمر هندي