إقبال كثيف على شراء المشروبات الرمضانية في نصف رمضان.. التمر الهندي بـ25 جنيها

شهدت المشروبات الرمضانية الباردة الفترة الماضية إقبالًا كثيفا من جانب المواطنين على شرائها، بمناسبة شهر رمضان المبارك ومازال الإقبال مستمرا الفترة الراهنة وتختلف الأسعار حسب النوع و المتجر.

استمرار الإقبال على المشروبات الرمضانية الباردة

قال أحمد رفعت، أحد تجار الجملة بمنطقة الأزهر، إن المشروبات الرمضانية الباردة تشهد الفترة الحالية إقبالاً من جانب المواطنين على الشراء خاصة منذ منتصف شهر مارس الماضي، بمناسبة شهر رمضان حيث لا يخلو مائدة طعام رمضان من المشروبات الرمضانية خاصة السوبيا والتمرالهندي.

وأضاف «رفعت»، أن أسعار المشروبات الرمضانية الباردة مثل التمرالهندي والسوبيا والكركدية والخروب والعرق سوس تختلف أسعارها حسب النوع والمتجر والكمية التي يريد المواطن شرائها، وقد انتهز العديد من المواطنين العروض المخفضة التي طرحتها بعض السلاسل التجارية على السلع الغذائية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وأقدموا على شراء يحتاجونه طوال الشهر الكريم وعلى رأسها المشروبات الرمضانية.

أسعار المشروبات الرمضانية

وأوضح أن أحد تجار الجملة أن تلك العروض كانت تتضمن الكركدية 250 جراما الذي بلغ سعره 35 بدلاً من 45 جنيها وخروب مجروش 250 جراما 10 بدلاً من 15 جنيها، والسوبيا 20 بدلاً من 30 جنيها.

استقرار أسعار المشروبات الرمضانية الباردة

قال حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة البقالة التموينية والعطارة بغرفة الإسكندرية التجارية في تصريح لـ«الوطن»، إن الفترة الماضية شهدت إقبالا كثيفا على شراء كافة السلع الغذائية الأساسية بمناسبة شهر رمضان وعلى رأس تلك المشتريات المشروبات الرمضانية التي بالتأكيد لا غنى عنها بالنسبة للعديد من المواطنين.

وأضاف «المنوفي»: مازال الإقبال على شراء المشروبات الرمضانية مستمر إلى الآن والأسعار الفترة الحالية تشهد استقرارا ملحوظا بدأ منذ بداية شهر رمضان المبارك، متوقعا استمرار الهدوء التي تشهدها أسعار المشروبات الرمضانية الباردة حتى نهاية شهر رمضان.

أسعار المشروبات الرمضانية الباردة في أهلا رمضان

وأوضح عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة البقالة التموينية والعطارة بغرفة الإسكندرية التجارية، أن المشروبات الباردة طرحت داخل معارض أهلا رمضان بأسعار مخفضة، لذلك شهدت المعارض إقبالا كثيفا على الشراء حيث تراوح سعر التمرالهندي ما بين 25 إلى 35 جنيها كما تراوح سعر العرق سوس 200 جرام 30 جنيها والقمر الدين 400 جرام بين 12 و 35 جنيها.