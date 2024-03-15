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القاهرة الإخبارية: زوارق تنقل مساعدات من سفينة Open Arms قرب ساحل غزة إلى القطاع

كتب:

منار مجدي
02:42 م | الجمعة 15 مارس 2024
زوارق

زوارق

أفادة قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بأن زوارق تنقل مساعدات من سفينة Open Arms قرب ساحل غزة إلى القطاع.

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بقلم منار مجدي