القاهرة الإخبارية: زوارق تنقل مساعدات من سفينة Open Arms قرب ساحل غزة إلى القطاع كتب: منار مجدي 02:42 م | الجمعة 15 مارس 2024 زوارق أفادة قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بأن زوارق تنقل مساعدات من سفينة Open Arms قرب ساحل غزة إلى القطاع. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: زوارق حربية إسرائيلية تطلق قذائفها على سواحل قطاع غزة زوارق الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار تجاه الصيادين على سواحل غزة إسقاط 4 صواريخ مضادة للسفن و3 زوارق مسيرة أطلقها الحوثيون القيادة المركزية الأمريكية: تدمير 3 زوارق وصاروخين وطائرة مسيرة تابعة للحوثيين زوارق الاحتلال الإسرائيلي تقصف الشريط الساحلي لقطاع غزة القيادة المركزية الأمريكية: وجهنا 7 ضربات ضد 4 زوارق مسيرة تابعة للحوثيين زوارق مساعدات سفينة بقلم منار مجدي