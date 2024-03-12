زوارق الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار تجاه الصيادين على سواحل غزة

قال بشير جبر مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من رفح الفلسطينية، إن العدوان الإسرائيلي ما زال في تصاعد مستمر، وقبل قليل، أُعلن عن استشهاد 2 من الصيادين الذين كانوا يحاولون دخول البحر غرب مخيم النصيرات في المنطقة الوسطى، عندما أطلقت زوارق الاحتلال الإسرائيلي النار عليهما، ما أدى إلى ارتقائهما على الفور.

اعتداءات الزوارق الحربية الإسرائيلية لم تتوقف

أضاف خلال رسالة على الهواء، أن الاعتداءات من الزوارق الحربية الإسرائيلية لم تتوقف على طول الشريط الساحلي الغربي لقطاع غزة، إذ تطلق قذائفها باتجاه كل من يتحرك باتجاه سواحل قطاع غزة، والطريق الساحلي، ما أثار حالة كبيرة من الدمار بهذا الطريق.

الطائرات الحربية الإسرائيلية تواصل تحليقها المكثف

وتابع بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية تواصل تحليقها المكثف وتشن الغارات عن كل محافظات القطاع بدءا من الشمال وحتى الجنوب، واستهدفت عددا كبيرا من المنازل، منها منزل عائلة صالح في رفح الفلسطينية ومنزل عائلة أبوسنجر في دير البلح.