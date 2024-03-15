بعد عامين على الحرب الروسية الأوكرانية.. ارتفاع شعبية الرئيس بوتين قبل الانتخابات

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا تلفزيونيا «بعد عامين من الحرب الروسية الأوكرانية.. ارتفاع شعبية بوتين في الشارع الروسي».

بعد مرور عامين على الحرب الروسية الأوكرانية، يجد المجتمع الروسي نفسه بصدد استقبال عام جديد ستكون الانتخابات الرئاسية المقبلة أحد أهم أركانه.

شعبية الرئيس الروسي بعد الحرب

ويبدو أن الصراع الروسي الأوكراني ترك آثارا يراها خبراء إيجابية على شعبية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبقائه في الحكم.

وفي أواخر العام الماضي أعلن أحد مراكز استطلاعات الرأي أن 65% من الروس يعتقدون أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستكون نزيهة، وأن نسبة 66% من المٌشاركين في الاستطلاع عبروا عن اعتزامهم المشاركة في التصويت، مٌشيرًا إلى أن هذه الأرقام تعتبر النتيجة الأكبر مقارنة مع نتائج استطلاع رأي أجريت في الانتخابات الرئاسية السابقة.

الشخص الذي ينوي الروس التصويت له في الانتخابات المقبلة

وردا على سؤال حول الشخص الذي ينوي الروس التصويت له في الانتخابات المقبلة، حصل بوتين على 58%، وفي سياق موازٍ نشر مركز عموم روسيا لاستطلاعات الرأي التابع للدولة في يناير 2024 أن هناك 77.5% من المواطنين عبروا عن موافقتهم على مواقف وقرارات الرئيس بوتين، وأيّد نحو 52% من المواطنين رئيس الوزراء الروسي والأداء الحكومي بوجه عام.