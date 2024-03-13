مراسل «القاهرة الإخبارية» يرصد رسائل بوتين النووية إلى نظيره الأمريكي

قال حسين مشيك، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من موسكو، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجه رسالتين خلال مقابلة تليفزيونية، الرسالة الأولى للداخل الروسي، والثانية للخارج أي الدول الغربية، موضحا أن النقطة الأبرز كانت في حديثه عن الثالثوث النووي، وتحدث عن أنه الأكثر كثافة وقوة في العالم متفوقا على نظيره الأمريكي.

تعهدات بعدم استخدام السلاح النووي

وأضاف أن بوتين تعهد أن بلاده لن تستخدم السلاح النووي في حال لم تشعر جديا بوجود تهديد لوجودها، وتحدث عن أن الخزانة الأمريكية تستخدم من الأموال الكثير بهدف الإنفاق العسكري، وفي المقابل قارن الإنفاق العسكري الروسي بنظيره الأمريكي، مؤكدا للروسيين أنه يعمل على تسليح الجيش الروسي، ولكن بكمية قليلة مقارنة مع الكميات التي تستخدمها الولايات المتحدة الأمركيية.

بوتين تحدث عن زمن الاتحاد السوفيتي والتسلح والمزيانية

وأشار إلى أن بوتين تحدث عن زمن الاتحاد السوفيتي والتسلح والمزيانية التي كان يستخدمها في التسلح والصناعات العسكرية، وأكد بوتين أنه قلص هذه النسبة في سنوات حكمه.