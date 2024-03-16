مواقيت الصلاة في كفر الشيخ اليوم السبت 16-3-2024
كتب:
مصطفى عنز
01:21 ص | السبت 16 مارس 2024
رمضان 2024
يحرص أهالي محافظة كفر الشيخ، على معرفة مواقيت الصلاة، اليوم السبت 16-3-2024، سادس أيام شهر رمضان المبارك لعام 1445 هجريا، حفاظًا على أداء الصلوات في توقيتها، وتحديد مواعيد الصيام والفطر.
مواقيت الصلاة في كفر الشيخ اليوم
وتستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة في كفر الشيخ السبت 16-3-2024، في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة.
موعد أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم السبت 16-3-2024
يحين موعد أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم السبت 16-3-2024، في الساعة 4:37 صباحًا ومعه بداية صوم سادس أيام شهر رمضان المبارك.
موعد أذان الظهر في كفر الشيخ اليوم السبت 16-3-2024
يحين موعد أذان الظهر في كفر الشيخ اليوم السبت 16-3-2024، في الساعة 12:05 مساءً.
موعد أذان العصر في كفر الشيخ اليوم السبت 16-3-2024
ويحين موعد أذان العصر في كفر الشيخ اليوم السبت 16-3-2024، في الساعة 3:30 مساءً.
موعد أذان المغرب في كفر الشيخ اليوم السبت 16-3-2024
يحين موعد أذان المغرب في كفر الشيخ اليوم السبت 16-3-2024، في الساعة 6:05 مساءً.
موعد أذان العشاء في كفر الشيخ اليوم السبت 16-3-2024
يحين موعد أذان العشاء في كفر الشيخ اليوم السبت 16-3-2024، في الساعة 7:23 مساءً.
عدد ساعات الصيام في كفر الشيخ اليوم السبت 16-3-2024
ويبلغ عدد ساعات الصيام في كفر الشيخ في سادس أيام شهر رمضان المبارك 13 ساعة و48 دقيقة على أنّ تزيد المدة بمرور الأيام.