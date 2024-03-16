مواقيت الصلاة في كفر الشيخ اليوم السبت 16-3-2024

يحرص أهالي محافظة كفر الشيخ، على معرفة مواقيت الصلاة، اليوم السبت 16-3-2024، سادس أيام شهر رمضان المبارك لعام 1445 هجريا، حفاظًا على أداء الصلوات في توقيتها، وتحديد مواعيد الصيام والفطر.

مواقيت الصلاة في كفر الشيخ اليوم

وتستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة في كفر الشيخ السبت 16-3-2024، في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

موعد أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم السبت 16-3-2024

يحين موعد أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم السبت 16-3-2024، في الساعة 4:37 صباحًا ومعه بداية صوم سادس أيام شهر رمضان المبارك.

موعد أذان الظهر في كفر الشيخ اليوم السبت 16-3-2024

يحين موعد أذان الظهر في كفر الشيخ اليوم السبت 16-3-2024، في الساعة 12:05 مساءً.

موعد أذان العصر في كفر الشيخ اليوم السبت 16-3-2024

ويحين موعد أذان العصر في كفر الشيخ اليوم السبت 16-3-2024، في الساعة 3:30 مساءً.

موعد أذان المغرب في كفر الشيخ اليوم السبت 16-3-2024

يحين موعد أذان المغرب في كفر الشيخ اليوم السبت 16-3-2024، في الساعة 6:05 مساءً.

موعد أذان العشاء في كفر الشيخ اليوم السبت 16-3-2024

يحين موعد أذان العشاء في كفر الشيخ اليوم السبت 16-3-2024، في الساعة 7:23 مساءً.

عدد ساعات الصيام في كفر الشيخ اليوم السبت 16-3-2024

ويبلغ عدد ساعات الصيام في كفر الشيخ في سادس أيام شهر رمضان المبارك 13 ساعة و48 دقيقة على أنّ تزيد المدة بمرور الأيام.