مواقيت الصلاة في كفر الشيخ اليوم الخميس 14-3-2024.. رابع أيام رمضان

كثير من الأهالي يحرصون على معرفة مواقيت الصلاة في كفر الشيخ اليوم الخميس 14-3-2024، رابع أيام شهر رمضان المبارك لعام 1445 هجرية، خاصةً معرفة موعد أذان الفجر للصوم، إضافة إلى موعد أذان المغرب من أجل الإفطار في الموعد الصحيح.

مواقيت الصلاة في كفر الشيخ اليوم

وتستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة في كفر الشيخ الخميس 14-3-2024، في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة، حيث يحين موعد أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم الخميس 14-3-2024، في الساعة 4:40 صباحًا ومعه بداية صوم ثالث أيام شهر رمضان المبارك.

موعد أذان الظهر في كفر الشيخ اليوم الخميس 14-3-2024

ويحين موعد أذان الظهر في كفر الشيخ اليوم الخميس 14-3-2024، في الساعة 12:05 مساءً.

موعد أذان العصر في كفر الشيخ اليوم الخميس 14-3-2024

ويحين موعد أذان العصر في كفر الشيخ اليوم الأربعاء 13-3-2024، في الساعة 3:30 مساءً.

موعد أذان المغرب في كفر الشيخ اليوم الخميس 14-3-2024

ويحين موعد أذان المغرب في كفر الشيخ اليوم الخميس 14-3-2024، في الساعة 6:04 مساءً.

موعد أذان العشاء في كفر الشيخ اليوم الخميس 14-3-2024

ويحين موعد أذان العشاء في كفر الشيخ اليوم الخميس 14-3-2024، في الساعة 7:22 مساءً.

ويبلغ عدد ساعات الصيام في كفر الشيخ في رابع أيام شهر رمضان المبارك 13 ساعة و44 دقيقة على أنّ تزيد المدة بمرور الأيام.