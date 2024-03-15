مندوب فلسطين بالاتحاد الأوروبي: أمريكا سبب تمادي إسرائيل في دخول رفح الفلسطينية

قال السفير المناوب في بعثة فلسطين بالاتحاد الأوروبي عادل عطية، يجب فرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي لوقف جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.

وأضاف لقناة «القاهرة الإخبارية»، قائلًا «تمادي إسرائيل في دخول رفح الفلسطينية يعتمد على الموقف الأمريكي، وقمة رؤساء الدول والحكومات بالاتحاد الأوروبي الخميس ستبحث وقف إطلاق نار فوري في غزة».

وتابع: «الاتحاد الأوروبي يملك الأدوات الكافية للضغط على إسرائيل لوقف الحرب فورًا، ونتنياهو يحاول تحقيق إنجازات عسكرية وهمية لتصديرها لشعبه على حساب الفلسطينيين».