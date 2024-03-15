رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

مندوب فلسطين بالاتحاد الأوروبي: أمريكا سبب تمادي إسرائيل في دخول رفح الفلسطينية

كتب:

منتصر سليمان
04:31 م | الجمعة 15 مارس 2024
رفح الفلسطينية _ صورة أرشيفية

رفح الفلسطينية _ صورة أرشيفية

قال السفير المناوب في بعثة فلسطين بالاتحاد الأوروبي عادل عطية، يجب فرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي لوقف جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.

وأضاف لقناة «القاهرة الإخبارية»، قائلًا «تمادي إسرائيل في دخول رفح الفلسطينية يعتمد على الموقف الأمريكي، وقمة رؤساء الدول والحكومات بالاتحاد الأوروبي الخميس ستبحث وقف إطلاق نار فوري في غزة».

وتابع: «الاتحاد الأوروبي يملك الأدوات الكافية للضغط على إسرائيل لوقف الحرب فورًا، ونتنياهو يحاول تحقيق إنجازات عسكرية وهمية لتصديرها لشعبه على حساب الفلسطينيين».  

اقرأ المزيد:

الرئاسة الفلسطينية تحذر من قرار إسرائيل القيام بعملية عسكرية في رفح جنوب غزة

القاهرة الإخبارية: نتنياهو يصدق على خطط العملية العسكرية في رفح الفلسطينية والجيش يستعد

السيسي يحذر من خطورة اجتياح رفح الفلسطينية: أتمنى وقف إطلاق النار خلال أيام

إعلام فلسطيني: مدفعية الاحتلال تقصف شرق رفح الفلسطينية

السيسي ووزير خارجية إسبانيا يحذران من أي عمليات عسكرية في رفح الفلسطينية
بقلم منتصر سليمان