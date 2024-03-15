نزاع جديد يلوح في الأفق.. المجر تهدد باحتلال بروكسل

في ظل نزاعات عالمية متعددة، بدأ نزاع جديد يلوح في الأفق بين المجر وبلجيكا، إذ هدد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان باحتلال بروكسل من أجل حماية سيادة وتراث واستقلال بلاده.

رئيس الوزراء المجري: لا خيار أمامنا سوى احتلال بروكسل في هذه الحالة

جاءت تصريحات رئيس الوزراء المجري خلال كلمته باحتفالية الذكرى الثورة المجرية (1848) إذ قال: حال أردنا أن نحافظ على حرية وسيادة المجر، فلا خيار أمامنا سوى احتلال بروكسل، عاصمة بلجيكا، مؤكدا ضرورة اتخاذ موقف حازم حيال هذه القضية.

أوربان: معنى الحرية بالنسبة للمجر هي عدم وجود «أسياد»

وأضاف رئيس الوزراء المجري، أن معنى الحرية بالنسبة للمجر هي عدم وجود ما أطلق عليهم «أسياد» يعملون على مراقبة البلاد ويعطوها تعليمات، مضيفا أهمية الحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي لبلاده من التأثيرات الخارجية.

وأكد أوربان، أن بلاده لا ترغب في الحرب، كما أن لا يمكن تحقيق فائدة إلا في ظروف السلام، ولكن اللجوء للحرب سيكون من أجل حرية المجر.