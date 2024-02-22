أستاذ إدارة عن زيارة وفد اقتصادي في «بروكسل» لمصر: تروّج للاستثمار

أكّد الدكتور محمد الشوادفي أستاذ الإدارة والاستثمار أهمية زيارة وفد اقتصادي لبروكسل للترويج للاستثمار في مصر، مبينًا أنَّ الاتحاد يعد أكبر الداعمين عبر شراكته الاستراتيجية مع الدولة المصرية وهو من أفضل الأسواق التي تسعى الدولة لجذب الاستثمارات منها.

«الشوادفي»: أهمية جذب الاستثمارات لمصر في هذا التوقيت

وأضاف «الشوادفي» في مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح» مع الإعلاميين يارا مجدي ورامي الحلواني والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز» أنَّ أهمية توقيت زيارة الوفد الاقتصادي لبروكسل تأتي تزامنا مع الظروف الدولية والعالمية تؤثر على الاقتصادات العالمية ككل، وبالتالي الاقتصادات الناشئة تتأثر تباعاً ومن بينها الاقتصاد المصري؛ بما يتطلب جذب الاستثمارات.

أهمية العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي

وتابع: «هذه الزيارة تؤكّد مجموعة من المبادئ الأساسية أبرزها أهمية العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، وحاجه الدولة المصرية للترويج لجهودها المتعلقة بـ الإصلاح الاقتصادي وما تم خلال السنوات السبع الماضية، عبر إنشاء بنية تحتية قوية قادرة على جذب الاستثمارات».

واستطرد: «الدولة المصرية بذلت جهوداً مكثفة في تهيئة المناخ العام للاستثمار، بما يؤكّد رغبتها في تحضير وتنظيم مؤتمر كبير لجذب الاستثمارات لمصر، وبالتالي هناك حاجه لتوجيه دعوات والتسويق للفرص الاستثمارية بالاقتصاد المصري».