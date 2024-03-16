افتتاح معرض مشغولات يدوية في الإسكندرية ضمن مبادرة «أنتي منتجة»

قالت المهندسة نهى خليفة، رئيس حي الجمرك بالإسكندرية لـ«الوطن»، إن الحي افتتح معرض الأسر المنتجة تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة وعيد الأم، وفقًا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وضم المعرض عارضين من ذوي الهمم ومنتجات من الهاند ميد والمشغولات اليدوية، بتنسيق كل من مدير وحدة تكافؤ الفرص للمرأة وذوي الهمم ومدير إدارة مشروعك والتنمية المحلية بالحي مع منطقة الجمرك الطبية.

معرض الأسر المنتجة

وأشارت إلى أن معرض الأسر المنتجة التابع لنوادي المرأة بمنطقة الجمرك الطبية، تم افتتاحه تزامنًا مع الاحتفال «باليوم العالمي للمرأة المصرية وعيد الأم» بقاعة الاجتماعات بديوان عام الحي، بحضور الدكتور مراد ظريف، مدير عام منطقة الجمرك الطبية والدكتورة مريهان محمود، مدير إدارة تنظيم الأسرة والدكتورة سها محمد، مدير المكتب الفني وشامة عرفة، مشرف نوادي المرأة بالمنطقة.

عارضون من ذوي الهمم

وأوضحت أن المعرض ضم 19 عارضا منهم عارضين من ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة، وذلك لدعم وحدة تكافؤ الفرص لذوي الهمم والاهتمام بهم وتشجيعهم، وكذلك لإتاحة الفرص الكافية للعارضين للترويج عن منتجاتهم التي تنوعت ما بين مشغولات يدوية وملابس ومفروشات وغيرها من المنتجات التي تتميز بجودتها، وذلك في إطار تحقيق التمكين الاقتصادي من خلال مبادرة «أنتي منتجة» لدعم المرأة وذوي الهمم والنهوض بهم ورفع مستوى المعيشة ودفع عجلة الإنتاج في شتى المجالات.