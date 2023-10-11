حى الجمرك: صيانة كشافات الإنارة في الشوارع ورفع كفاءة وحدات التحكم عن بعد

أكدت المهندسة نهى خليفة، رئيس حي الجمرك بالإسكندرية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الحى يستجيب لشكاوي المواطنين فور ورودها، وتعمل الإدارات المعنية بالحي على حل أى مشكلات في أسرع وقت ممكن بناء على شكاوى المواطنين، وقامت إدارة الكهرباء في الحي بصيانة كشاف مطفأ وإنارته بشارع عبد الله سالم، وإنارة الجزء المطفأ بشارع سيدي خضر وحارة الواحات، كما تم تغيير كشاف ليد بدلا من كشاف محروق بشارع زاوية القلعي، ورفع كفاءة وحدات التحكم عن بعد الموجودة بالأبران، تغيير الوحدة ببرن السيد محمد كريم والكورنيش، وتوصيل الوحدة باللوحة وتشغيلها.

شكوى من الضوضاء

وأشارت خليفة إلى قيام إدارة شؤون البيئة بمعاينة الشكاوى الواردة إلى الحي، والخاصة بالضوضاء الناتجة من محل بالعنوان 54 و56 بشارع صفر، وانذاره لتوفيق الأوضاع البيئية لخفض الضوضاء، وتقليل الوطأة الحرارية وأعطاؤه مهلة، كما تم معاينة المخزن التابع للمحل، وتبين أنه شقة سكنية يتواجد بها العمال التابعين للمحل، وسيتم إعادة التفتيش، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حالة عدم إزالة المخالفات .

إصلاح ماسورة مياه

وأكدت رئيس حي الجمرك، أنه وفقا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بالاستجابة الفورية لشكاوي المواطنين، وفور تلقي بلاغًا بكسر ماسورة مياه بشارع أبي الدرداء توجه على الفور كلا من مدير إدارة الطرق، وإدارة المتابعة الميدانية بالحي، إلى المكان المذكور وتبين بالمعاينة صحة البلاغ، والتنسيق مع شركة المياه وتم الإنتهاء من الإصلاح وردم الهبوط.