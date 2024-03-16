قادة وزعماء دينيون من مختلف أنحاء العالم يرفضون الاجتماع مع البيت الأبيض بسبب غزة

رفض أكثر من 40 من القادة والجماعات الإسلامية والفلسطينية والعرب الأمريكيين في شيكاغو عقد اجتماع مع مسؤولي البيت الأبيض بسبب استمرار تمويل الولايات المتحدة للحرب الإسرائيلية على غزة، وذلك قبل الانتخابات التمهيدية التي ستجري الأسبوع المقبل في إلينوي.

تقاعس البيت الأبيض

وبحسب صحيفة «الجارديان» البريطانية فأن الزعماء والقادة أرسلوا رسالة إلى البيت الأبيض أكدوا فيها أنه لا فائدة من عقد اجتماعات إضافية، بعد أن أوضحوا بالفعل مطلبهم لإدارة بايدن بوقف دائم لإطلاق النار من خلال المناقشات والاحتجاجات والمقابلات الإعلامية السابقة، وقالوا: «نعتقد أن اجتماعًا آخر لن يؤدي إلا إلى تبييض أشهر من تقاعس البيت الأبيض عن العمل تليها صدقات متواضعة ونحن مهتمون باتخاذ إجراءات جدية».

وتابعوا: «تقديم قدر ضئيل متأخر من المساعدات، سواء كان ذلك من خلال الإنزال الجوي أو الأرصفة المؤقتة، للمدنيين الفلسطينيين الأسرى الذين يستمرون في إطلاق النار عليهم مثل السمك في البرميل، ولكنهم يظلون غير راغبين أو غير قادرين على وقف القتل».

450 ألف أمريكي في شيكاغو وألينوي

ويعيش أكثر من 100 ألف عربي أمريكي في شيكاغو، وفقًا لمسح المجتمع الأمريكي الذي أجراه مكتب الإحصاء الأمريكي، بينما يعيش ما لا يقل عن 350 ألف مسلم في إلينوي.

ويأتي الرفض في أعقاب تصرفات مماثلة من قبل الجماعات الإسلامية والعربية الأمريكية في جميع أنحاء البلاد الغاضبة من تعامل جو بايدن مع الحرب الإسرائيلية في غزة، وفي أواخر يناير ألغى 15 من قادة ميشيجان جلسة استماع لحملة إعادة انتخاب بايدن.