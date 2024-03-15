مواجهة علنية بين حكومة نتنياهو وإدارة بايدن.. الانتقادات وصلت الصحف

أفادت صحيفة يديعوت أحرونت التابعة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، أن المواجهة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل أصبحت علانية، مشيرة إلى أن المواجهة أصبحت في أعمدة الصحف الأمريكية.

مطالبة إسرائيل بوقف الحرب يشبه مطالبة الحلفاء بالتوقف خلال الحرب العالمية الثانية

وأشارت «يديعوت أحرونوت»، إلى أن المستشار السياسي لرئيس وزراء دولة الاحتلال، أوفير فليك، انتقد الضغوط التي تمارسها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بايدن بشأن حرب دولة الاحتلال، وكتب في عمود بصحيفة وول ستريت جورنال، إن مطالبة إسرائيل بوقف الحرب الآن يشبه مطالبة الحلفاء بالتوقف في منتصف الطريق إلى برلين في الحرب العالمية الثانية.

زيادة الضغط الدولي لن يضعف تصميم الاحتلال

وجاء في المقال: إذا لم يتم القضاء كليا على الفصائل الفلسطينية سيستمرون في الظهور، موجها رسالة إلى البيت الأبيض، قائلا: إن زيادة الضغط الدولي لإنهاء الحرب لن يضعف تصميم إسرائيل على تنفيذ مهمتها، وضمان أن غزة لن تشكل أبداً خطراً على إسرائيل، والمعارضون يرفضون النصر الكامل باعتباره مستحيلا.

بايدن يرجح انتخابات مبكرة في دولة الاحتلال

وعلى جانب آخر، علق بايدن على خطاب تشاك شومر، زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي، بشأن دولة الاحتلال، وأنها يجب أن تجري انتخابات جديدة، قائلا: خطابا جيدا.

وكان شومر، قال إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، «ضل طريقه» في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.