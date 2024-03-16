مسؤول أممي: أمهات غزة يحملن أبنائهن في أكياس الجثث

كشف مسؤول في الأمم المتحدة الجمعة أن حركة الولادة في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية منذ 162 يومًا ما زالت طبيعية، مشيرًا إلى أن هناك 180 امرأة يلدن يوميًا في القطاع المدمر، فيما يعانين الجوع والجفاف ويعيشن تحت القصف.

180 امرأة يلدن كل يوم

ونقلت «العربية» تصريحات مسؤول الأراضي الفلسطينية، في صندوق الأمم المتحدة للسكان، دومينيك ألن، في مؤتمر صحفي عبر الفيديو من القدس، والتي قال فيها: «غادرت غزة هذا الأسبوع، وقد انتابني الخوف على مليون امرأة وفتاة في غزة، على 650 ألفًا من الإناث في سن الإنجاب، وخصوصًا على 180 امرأة يلدن كل يوم».

عدد كبير من المواليد يقضون بعد ولادتهم

وكشف المسؤول الأممي، عن المعاناة التي تعيشها النساء الحوامل في غزة، لافتًا إلى أن عددًا كبيرًا من المواليد يقضون بعد ولادتهم، وأن هناك نساء حوامل أرهقهن الخوف والتنقل مرارا من مكان إلى آخر، والجوع والتجفاف، مضيفًا: «حري بهؤلاء الأمهات أن يحضنّ أطفالهن بين أذرعهن، وليس في أكياس الجثث».

وأشار إلى أن النساء في غزة يلدن ولادة قيصرية بدون مخدر، بينما ترفض السلطات الإسرائيلية السماح بمرور شحنات مساعدة، تابعة لبرنامج الأمم المتحدة لسكان القطاع.