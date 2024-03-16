طباخ شهير أشرف على إرسال سفينة المساعدات «أوبن آرمز» إلى غزة؟.. من هو؟

رغم المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة، إلا أن سفينة «أوبن آرمز» القادمة من «قبرص» إلى القطاع المحاصر، عبر ممر بحري أنشئ لمواجهة الأزمة الإنسانية الخانقة في القطاع، تحاول تخفيف حدة المأساة.

سفينة المساعدات «أوبن آرمز»

وتحتوي السفينة على المساعدات المختلفة، التي زرعت الأمل في قلوب أهل غزة، وتحمل ما يقرب من 200 طن من المواد الغذائية، على مسافة من شاطئ القطاع، وفقا لما نشرته وكالة «الشرق الأوسط».

ويستعرض «الوطن» في السطور التالية، أبرز المعلومات عن الطاهي الإسباني الشهير خوسيه أندريس، المسؤول عن الإشراف على إرسال سفينة «أوبن آرمز» إلى غزة، بحسب ما ذكره موقع «National Humanities Medal».

معلومات عن الشيف خوسيه أندريس؟

- خوسيه مقدم تلفزيوني وطاهي إسباني يحمل الجنسية الأمريكية.

- وُلد في 13 يوليو 1969 في مييريس في إسبانيا.

- بدأ العمل في مجال الضيافة في سن الخامسة عشر، ثم التحق بإحدى مدارس الطهي، قبل أن ينتقل إلى الولايات المتحدة في سن 21 عامًا.

- عرف اسم خوسيه عن طريق مجموعة مميزة من كتب الطبخ وسلسلة مطاعم حول العالم.

- اشتهر بحبه للسفر إلى مناطق الكوارث والصراعات، وتقديم المساعدات من خلال منظمة المطبخ المركزي العالمي التي شارك في تأسيسها.

- حصل «أندريس» على جائزة جيمس بيرد، السنوية للمتميزين في أعمال الطهي عام 2003.

- أسس عام 2010 منظمة المطبخ المركزي العالمي، وتم اختياره عام 2018 كأحد أكثر 100 شخص تأثيرًا في العالم مجلة تايمز.