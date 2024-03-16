غارات إسرائيلية على بلدات بالشريط الحدودي جنوب لبنان كتب: نرمين عفيفي 11:21 ص | السبت 16 مارس 2024 قصف جنوب لبنان أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بشن غارات إسرائيلية على بلدات على الشريط الحدودي جنوب لبنان. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «القاهرة الإخبارية»: غارات إسرائيلية على خان يونس في غزة مسؤول لبناني: مقتل مدني وإصابة آخرين في 4 غارات إسرائيلية على مدينة بعلبك «الصحة الفلسطينية»: سقوط 88 شهيدا في غارات إسرائيلية على غزة خلال 24 ساعة غارات إسرائيلية كثيفة على حي الزيتون شمالي قطاع غزة غارات إسرائيلية لبنان بقلم نرمين عفيفي