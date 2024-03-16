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دراما المتحدة

غارات إسرائيلية على بلدات بالشريط الحدودي جنوب لبنان

كتب:

نرمين عفيفي
11:21 ص | السبت 16 مارس 2024
قصف جنوب لبنان

قصف جنوب لبنان

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بشن غارات إسرائيلية على بلدات على الشريط الحدودي جنوب لبنان.

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بقلم نرمين عفيفي