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دراما المتحدة

«القاهرة الإخبارية»: غارات إسرائيلية على خان يونس في غزة

كتب:

منى صلاح
08:48 ص | الإثنين 11 مارس 2024
حرب غزة- أرشيفية

حرب غزة- أرشيفية

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية أنَّ الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على غرب «خان يونس» في قطاع غزة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، كما استهدف قوات الاحتلال شرق «خان يونس» وجنوب غرب مدينة غزة بقصف مدفعي.

وكانت القناة عرضت في نبأ عاجل آخر منذ قليل، أنَّ الاحتلال شن غارات غربي «خان يونس» بقطاع غزة.

كما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن القصف الإسرائيلي على منزل بحي الجنينة شرق رفح جنوب غزة، أسفر عن استشهاد 3 أشخاص.

 

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