يحرص كثير من أهالي محافظة كفر الشيخ على معرفة مواقيت الصلاة في كفر الشيخ اليوم الأحد 17-3-2024، سابع أيام شهر رمضان المبارك لعام 1445 هجرية، خاصةً معرفة موعد أذان الفجر للصوم، بإضافة إلى موعد أذان المغرب من أجل الإفطار في الموعد الصحيح.

مواقيت الصلاة في كفر الشيخ اليوم

تستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة في كفر الشيخ الأحد 17-3-2024، في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

وتبدأ مواقيت الصلاة بصلاة الفجر ثم صلاة الظهر ثم صلاة العصر ثم صلاة المغرب ثم صلاة العشاء ثم يعقب ذلك صلاة التراويح في ثامن ليالي شهر رمضان المبارك.

موعد أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم الأحد 17-3-2024

ويحين موعد أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم الأحد 17-3-2024، في الساعة 4:36 صباحًا ومعه بداية صوم سابع أيام شهر رمضان المبارك.

موعد أذان الظهر في كفر الشيخ اليوم الأحد 17-3-2024

ويحين موعد أذان الظهر في كفر الشيخ اليوم الأحد 17-3-2024، في الساعة 12:04 مساءً.

موعد أذان العصر في كفر الشيخ اليوم الأحد 17-3-2024

ويحين موعد أذان العصر في كفر الشيخ اليوم الأحد 17-3-2024، في الساعة 3:31 مساءً.

موعد أذان المغرب في كفر الشيخ اليوم الأحد 17-3-2024

ويحين موعد أذان المغرب في كفر الشيخ اليوم الأحد 17-3-2024، في الساعة 6:06 مساءً.

موعد أذان العشاء في كفر الشيخ اليوم الأحد 17-3-2024

ويحين موعد أذان العشاء في كفر الشيخ اليوم الأحد 17-3-2024، في الساعة 7:24 مساءً.

عدد ساعات الصيام في كفر الشيخ اليوم الأحد 17-3-2024

ويبلغ عدد ساعات الصيام في كفر الشيخ في سابع أيام شهر رمضان المبارك 13 ساعة و50 دقيقة على أنّ تزيد المدة بمرور الأيام.