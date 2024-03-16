إدارة بايدن تدرس الرد على نتنياهو حال تجاهله التحذيرات من اقتحام رفح الفلسطينية

في ظل تصاعد التوترات بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لعزم الأخير شن هجوما على رفح جنوب قطاع غزة، يدرس البيت الأبيض عدة خيارات في حالة عدم استجابته.

البيت الأبيض لم يتلق معلومات حول خطط الاحتلال الإسرائيلي تتعلق برفح

وعلى الرغم من تأكيد البيت الأبيض أمس، أنه لم يتلق معلومات حول خطط الاحتلال الإسرائيلي تتعلق برفح، إلا أن هناك نشاطًا مكثفًا يجري في الكواليس لمناقشة كيفية الاستجابة لأي تحرك من هذا النوع من قبل الاحتلال.

وتدرس إدارة بايدن اليوم، عدة خيارات بشأن كيفية الرد في حال تجاهل نتنياهو تحذيرات الرئيس الأمريكي بشأن عدم شن غزو عسكري على المدينة الفلسطينية التي يتواجد بها آلاف النازحين، دون وجود خطة موثوقة لحماية المدنيين، وفقًا لما كشفه مسؤول أمريكي سابق وثلاثة حاليين لشبكة «أن بي سي».

الولايات المتحدة تظهر بوضع ضعيف

وأشار الإدارة إلى أن المناقشات تجري في ظل قلق متزايد وإحباط بين أفراد الحزب الديمقراطي في الكونجرس بسبب تجاهل تل أبيب ببساطة لنداءات بايدن.

وفي هذا السياق، أكد السيناتور الديمقراطي من ولاية ماريلاند، كريس فان هولين، أن الرئيس بايدن دعا حكومة الاحتلال مرارًا وتكرارًا إلى اتخاذ إجراءات معينة لحماية المدنيين الفلسطينيين، ولكن نتنياهو تجاهل هذه الدعوات مرارًا وتكرارًا أيضًا، مشيرا إلى أن هذا السلوك يظهر الولايات المتحدة في وضع ضعيف.