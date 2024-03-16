خلافات حادة واتهامات في اجتماع حكومة الاحتلال الإسرائيلي.. ماذا يحدث بتل أبيب؟

اجتمع الكابنيت السياسي الأمني لدولة الاحتلال الإسرائيلي «مجلس الوزراء المصغر» مساء أمس الجمعة لمناقشة رد حماس على اتفاق وقف إطلاق النار، وتبادل المحتجزين في قطاع غزة، الأمر الذي انتهي بصراخ وشجار، بين الوزراء.

حسم مسألة اليوم التالي في غزة

وبحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، فقد نشب شجار وصراخ في اجتماع الكابنيت الإسرائيلي، خلال الحديث عن اليوم التالي في قطاع غزة.

تحدث وزير دفاع الاحتلال يوآف جالانت، عن ضرورة حسم مسألة اليوم التالي في قطاع غزة، ومن سيحكم القطاع، مؤكدًا أنه «إذا لم نخلق بديلا للحكم فلن نتمكن من الإطاحة بحركة حماس».

وطرح «جالانت» البدائل المتاحة وصفتها الصحيفة بـ«السيئة»، وأسوء تلك الحلول هو أن تقود حركة حماس السلطة في قطاع غزة.

وأضاف أن «الحل الثاني هو أن تكون تحت الحكم العسكري الإسرائيلي، وهو ما سيكلفنا أرواح الجنود، ويستنزف الموارد العسكرية» لاسيما وأن جيش الاحتلال يستعد للمواجهات في الشمال، مؤكدًا إن هذا الحل سيؤدى إلى ضعف موقف إسرائيل أمام المجتمع الدولي، بسبب التدخل غير الضروري في غزة.

وشدد على أن الخيار الأقل سوءًا، هو «حكم هيئة مدنية محلية ليست من حركة حماس لكن تأتي من غزة، وتتبع السلطة الفلسطينية في القطاع».

خلافات وصراخ وفي المجلس الوزاري

اقتراح وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، أدى إلى خلافات وصراخ داخل الاجتماع، فيما أكد الوزراء المتواجدون أن هذا الاقتراح غير مقبول، لكنهم لم يقدموا أي بديل.

واتهموا «جالانت» بأنه موالي للسلطة الفلسطينية، ورد عليهم قائلا: «من يعترض عليه أن يقدم حلولا بديلة، وإذا لم يكن لديه، فعليه أن يختار أحد الخيارات المتاحة».

وهاجم وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، الوزراء قائلا إنه بسبب ترددهم يؤذون جيش دفاع الاحتلال، وجنوده فقط هم من يدفعون الثمن.