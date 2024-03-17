موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الأحد 17-3-2024 سابع أيام رمضان 

تتجه الأنظار إلى التعرف على موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الأحد 17-3-2024، تزامنا مع حلول اليوم السابع من شهر رمضان، وفق إمساكية هيئة المساحة المصرية، حيث تصل ساعات الصيام إلى 13 ساعة و50 دقيقة.

موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الأحد 17-3-2024

تستعرض«الوطن» موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الأحد 17-3-2024 في سابع أيام رمضان وفق إمساكية هيئة المساحة المصرية التي تضم مواقيت الصلاة وموعد الفجر والمغرب وساعات الصيام على مدار اليوم بالكامل.

موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الأحد 17-3-2024

وبحسب إمساكية هيئة المساحة المصرية يحين موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الأحد 17-3-2024 في سابع أيام رمضان الساعة 06:05 مساءا بعدد ساعات صيام تصل إلى 13 ساعة و 50 دقيقة، على أن يكون موعد السحور الساعة 02:15 وموعد الإمساك الساعة 04:15 صباحا.

موعد أذان المغرب اليوم

وتضمن إمساكية هيئة المساحة المصرية مواقيت الصلاة ومنها موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الأحد 17-3-2024 في سابع أيام رمضان كالتالي :

الفجر : 04:35 صباحا.

الظهر : 12:03ظهرا.

العصر : 03:30 م

المغرب : 06:05م

العشاء : 07:23م