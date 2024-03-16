وكيل «صحة الشرقية» يتفقد الخدمات المقدمة في المركز الطبي بالحسينية

قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور على المركز الطبي التابع للإدارة الصحية بالحسينية، لمتابعة انتظام سير العمل، وتقييم مستوى وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بالمركز، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة.

الانتهاء من أعمال التطوير في المركز الطبي

تفقد وكيل وزارة الصحة الأقسام المختلفة بالمركز الطبي والعيادات التخصصية بالمركز، والتي تم نقلها من مستشفى الحسينية المركزي لحين الانتهاء من أعمال التطوير الجارية بها، وإنشاء مبنى جديد للمستشفى، بتكلفة تقديرية تصل إلى 1.5 مليار جنيه، دعم من وزارة الصحة والسكان.

خدمات الرعاية الأولية وطب الأسرة للمواطنين

كما قام بمناظرة تقديم خدمات الرعاية الأولية وطب الأسرة للمواطنين، وخدمات المبادرات الرئاسية المختلفة كمبادرة دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ودعم صحة الأم والجنين، والكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي وغيرها.

كما تابع الدكتور هشام مسعود معدلات صرف الألبان المدعمة بالمركز، حيث يصل متوسط الصرف إلى 4 آلاف علبة شهريا، كما تفقد وحدة العلاج الطبيعي، موجها بتوفير مكان آخر للوحدة به تهوية جيدة، مع توفير كافة الستائر اللازمة للوحدة، كما تفقد عيادة طب الأسنان، وقام بمناظرة مؤشرات التردد عليها، حيث يصل متوسط التردد اليومي إلى 50 حالة، وقام بالمرور على قسم المعامل، وتم التأكد من توافر المستلزمات والكيماويات والكيتسات اللازمة للعمل.