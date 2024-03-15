مواعيد عمل مكاتب الصحة طول شهر رمضان 2024.. «ساعة راحة»

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، مواعيد عمل مكاتب الصحة طول شهر رمضان 2024، وأنها ستكون من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرًا لافتا إلى تخفيف مواعيد العمل ساعة خلال شهر رمضان لكافة الفرق الطبية نظرا لطبيعة الشهر الكريم.

مواعيد عمل مكاتب الصحة طول شهر رمضان 2024

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، بأن هناك أكثر من 5 آلاف وحدة ومكتب صحي موزعة على مستوى محافظات الجمهورية، مشيرا فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى هناك توجيهات للعمل خلال شهر رمضان بكافة القوى البشرية لتقديم الخدمة الصحية للمواطن بشكل جيد والعمل على حل كافة المشكلات وإزاله المعوقات لهم.

الخط الساخن لوزارة الصحة

وأضاف الدكتور حسام عبدالغفار، فى حال عدم معرفة مواعيد عمل المكاتب الصحية أو أقرب وحدة صحية لك يمكن الاتصال بالوزارة من خلال الخط الساخن لها 105 للرد على كافة التساؤلات والاستفسارات المختلفة للمواطنين والرد علي كافة التساؤلات بشكل مباشر والتوجيه إلى أقرب وحدة صحية.